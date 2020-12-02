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Михаил Ефремов этапирован в колонию в Белгородской области

Михаил Ефремов этапирован в колонию в Белгородской области
Актер Михаил Ефремов
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов помещен для отбывания наказания в одну из белгородских колоний.

Как сообщили в управлении ФСИН по региону, артиста этапировали 2 декабря. По прибытии он будет помещен в карантинное отделение на срок до 15 суток, где с осужденными проводятся "профилактические, психолого-педагогические, медицинские, информационные и режимные мероприятия".

"По окончании карантина специальная комиссия рассматривает вопрос о трудоустройстве каждого осужденного, прибывшего в учреждение для отбывания наказания, с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих мест", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве напомнили, что согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ заработная плата осужденных при трудоустройстве не может быть меньше минимального размера оплаты труда с учетом выполнения нормы выработки. Часть этой суммы удерживается для возмещения расходов по содержанию.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 года.

Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека.

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

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Хроника 08 июня – 02 декабря 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Сергей Захаров Белгородская область

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