Навальный предложил ЕС ввести санкции против российских олигархов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Политик Алексей Навальный, выступая в Европарламенте, предложил Европе применять адресные денежные санкции в отношении российских олигархов, в том числе в качестве реакции на его предполагаемое отравление.

По его словам, уже введенные санкции против руководителей российских спецслужб несущественны, так как у них не так много имущества и банковских счетов в Европе. Пока санкции не будут направлены против олигархов, российские власти не будут относиться к ним серьезно, считает он.

Навальный предложил вводить денежные санкции в том числе в ответ на проведение выборов в России, на которые не допускаются оппозиционные кандидаты.

Навальный впал в кому 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а затем перевезли на лечение в Берлин. 2 сентября правительство Германии, ссылаясь на исследование военных экспертов, объявило, что политика отравили ядом из группы "Новичок". Эти выводы подтвердила Организация по запрету химического оружия. Россия неоднократно опровергала эти обвинения.

14 октября Евросоюз ввел санкции против шести российских граждан и одной организации в связи с использованием против Навального запрещенного химического оружия. Под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и заместители министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко. Также санкции вводятся против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Россия ввела ответные санкции. В ноябре глава МИД Сергей Лавров объявил, что зеркальные санкции введены против сотрудников аппаратов руководителей Франции и Германии.

В Москве указывают, что российские врачи не нашли в организме Навального следов отравления и что нет оснований для возбуждения уголовного дела.