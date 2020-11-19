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Amnesty International посоветовала РФ вместо иноагентов заняться правами человека

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Международная правозащитная организация Amnesty International предложила российским властям отказаться от принятия законопроекта о расширении списка иноагентов физлицами, занимающимися политикой и получающими пожертвования из-за рубежа.

"Вместо того чтобы тратить время на то, чтобы заглушить оставшиеся критические голоса, власти должны отказаться от законопроекта и начать работать на то, чтобы гарантировать права человека в России", - сказала исследователь Amnesty International по России Наталья Прилуцкая журналистам в четверг.

Она заявила, что "законопроект знаменует новую охоту на ведьм - на организации гражданского общества и правозащитников, отстаивающих справедливость и достоинство".

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"Он показывает, что российские власти верят в то, что субъекты гражданского общества являются деструктивными "агентами Запада", стремящимися дестабилизировать правительство, а не ключевыми союзниками для решения общественных проблем и достижения позитивных изменений", - считает Прилуцкая.

По ее мнению, "российские власти уже заморили гражданское общество финансовым голодом, вынудив многие организации закрыться - теперь они принимаются демонизировать отдельных активистов".

В Amnesty International отмечают, что "в случае принятия закон резко ограничит и нанесёт ущерб работе не только организаций гражданского общества, получающих средства из-за пределов России, но и многих других групп". "Он наложит клеймо "иностранный агент" на граждан - как это делалось на протяжении последних лет по отношению к независимым НКО, - которые, как считается, "участвуют в политической деятельности в интересах иностранных государств, их органов, международных или иностранных организаций, иностранных граждан или лиц без гражданства", - говорится в заявлении организации, распространенном в четверг.

Как сообщалось, в Госдуму внесен законопроект, предлагающий расширить список иноагентов также на общественные объединения и физических лиц, занимающихся политикой и получающих пожертвования из-за рубежа.

Гражданам-иноагентам предполагается запретить поступать на госслужбу или избираться в муниципальные органы власти, а все их материалы предлагается маркировать как созданные иноагентом.

Amnesty International

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