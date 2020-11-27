Чаще всего преступления мигрантов фиксировались в Москве и Петербурге

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Большинство преступлений, совершенных мигрантами, приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, заявил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов.

Выступая в Совете Федерации, он констатировал, что большая часть проблем с мигрантами неравномерна распределена по стране. По статистике, совершенные мигрантами преступления составляют менее 3,5% от числа всех лиц, совершивших преступление, "то в этих регионах - в разы выше их вклад в состояние преступности".

"Из общего количества направленных за девять месяцев уголовных дел - 20% преступлений совершено иностранными гражданами", - сообщил представитель МВД.

При этом, по словам Адзинова, более 5 тыс. иностранных граждан длительное время находятся на территории РФ с неурегулированным правовым статусом.