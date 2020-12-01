ЕСПЧ присудил 10 тыс. евро ЛГБТ-активистке из Петербурга

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 10 тыс. евро в качестве возмещения морального ущерба ЛГБТ-активистке Елене Беркман, арестованной во время демонстрации в 2013 году, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе суда.

ЕСПЧ отмечает, что 12 октября 2013 года жительница Санкт-Петербурга Беркман вместе с небольшой группой ЛГБТ-активистов вышла на Марсово поле для того, чтобы принять участие в демонстрации, приуроченной к Национальному дню каминг-аута. Сообщается, что организаторы заранее оповестили власти города о мероприятии, вследствие чего было обеспечена усиленная безопасность из-за предполагаемых стычек с противниками движения.

Однако, по словам истца, на демонстрации ее и других активистов окружили оппоненты и "начали их толкать и запугивать", тем временем 500 полицейских, прибывших на место, никак не отреагировали на инцидент, несмотря на призывы о помощи. Беркман утверждала, что силовики арестовали только ЛГБТ-активистов и отвезли их в полицейский участок.

Суд постановил, что арест Беркман был лишен причин и законных оснований. По данным ЕСПЧ, полицейские не приняли никаких "предварительных мер по предотвращению издевательств". Кроме того, силовики, которых отправили к месту демонстрации следить за порядком, "не предприняли попыток обеспечить безопасную площадку для участников" митинга, в результате чего Беркман и другие активисты "не смогли присоединиться к мероприятию на площади Марсово поле, которое заняли оппоненты", отметили в суде.

Более того, полиция не "предприняла никаких шагов по снижению напряженности между двумя группами, вмешавшись только когда появилась реальная угроза" избиения ЛГБТ-активистов.

На этом основании суд постановил, что Россия должна выплатить Беркман сумму в размере 10 тыс. евро в качестве возмещения морального ущерба.