Экс-глава отдела полиции в Новосибирске осужден из-за взяток обедами

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд в среду приговорил бывшего начальника отдела полиции N5 "Дзержинский" УМВД по Новосибирску Александра Гращенкова к условному сроку по делу о взятках обедами, сообщили "Интерфаксу" в управлении СКР по региону.

"Он признан виновным по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, с лишением права занимать должности госслужбы на три года", - сказала старший помощник руководителя СУ СКР Анастасия Кулешова.

Суд установил, что начальник отдела полиции с октября 2015 по сентябрь 2018 года систематически получал от трех бизнесменов взятки в виде обедов на общую сумму 53 тыс. рублей в кафе, учредителями которого были двое из трех взяткодателей. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что осужденный предпочитал хинкали и салат из огурцов.

Гращенков незаконно давал своим подчиненным указания не привлекать дававших ему взятки бизнесменов к административной ответственности за самовольное размещение торговых объектов на муниципальной земле.

Вину экс-начальник отдела полиции признал в полном объеме. В ходе следствия был наложен арест его автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей, а также на имущество и деньги взяткодателей общей стоимостью более 10 млн рублей. Дело в их отношении выделено в отдельное производство.