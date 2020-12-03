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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38Заразились
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Пять беременных скончались в Петербурге от COVID-19 за пандемию

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Пять беременных скончались за пандемию от COVID-19 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила журналистам в четверг начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям городского комитета по здравоохранению Яна Панютина.

"У нас зарегистрировано пять официальных случаев (у беременных - ИФ), когда основной причиной смерти явилась коронавирусная инфекция", - сказала Панютина.

Заведующая акушерским дистанционным консультативным центром Городского перинатального центра № 1 Ульяна Шипулина в свою очередь добавила, что только в одном из этих случаев не удалось спасти новорожденного.

По ее словам, всего в консультативном центре за время пандемии зарегистрированы 806 беременных с коронавирусом, 212 из них были в тяжелом состоянии, 14 потребовалась интенсивная терапия. Уже родили 350 женщин.

"Внутриутробный путь заражения (детей коронавирусом - ИФ) не подтвержден, его не существует, мамы могут быть спокойны, детишки не заразятся. Иногда приходится рассматривать вопрос о досрочном родоразрешении в интересах мамы, чтобы она могла продолжить лечение", - подчеркнула Шипулина.

По словам Панютиной, всех детей от мам с коронавирусом и подозрением на него обследуют методом ПЦР. Есть 52 случая подтверждения COVID-19 у новорожденных, но это не внутриутробный путь передачи.

"Большая часть детей переносит как носительство, фактически переболевают в легкой форме. Основной путь передачи – это контакт, если мы, например, не знаем статус мамы и не разлучили маму с новорожденным", - сказала Панютина.

Петербург коронавирус

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