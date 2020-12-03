Правозащитники потребовали дать гражданство РФ лидеру "Правовой инициативы"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Три десятка правозащитников потребовали отменить решение, которым лидеру НКО "Правовая инициатива" Ванессе Коган аннулировали вид на жительство в России. Они также потребовали предоставить ей российское гражданство. Их обращение публикует Московская Хельсинкская группа.

2 декабря Коган сообщила, что ей аннулировали вид на жительство. Она замужем за россиянином, у них двое детей, она живет в России 11 лет. В сентябре 2020 года она подавала документы на гражданство, но ее заявка была отклонена.

"В Многофункциональном миграционном центре объявили, что директор проекта "Правовая инициатива" составляет угрозу безопасности Российской Федерации и потребовали покинуть страну через две недели", - написала в фейсбуке пресс-секретарь НКО Ксения Бабич.

Она уточнила "Интерфаксу", что решение было принято на основании подпункта 1, пункта 1 статьи 9 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в России".

"Этот про то, что выданный ранее вид на жительство в России может быть аннулирован в случае, если получивший его человек "выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации"", - добавила Бабич.

Решение об аннулировании вида на жительство Коган будет обжаловано в ближайшее время, сообщила она.

"Мы требуем немедленно отменить аннулирование вида на жительство в РФ правозащитницы Ванессы Коган и затем предоставить ей российское гражданство", - говорится в заявлении правозащитников, которое подписали в том числе сопредседатели Московской Хельсинкской группы Вячеслав Бахмин и Валерий Борщев, председатель движения "За права человека" Лев Пономарев, председатель правления общества "Мемориал" Ян Рачинский.

"Правовая инициатива" работает в России с 2000 года. Организация помогает жертвам домашнего насилия, пыток и похищений, представляет интересы россиян в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), Международном уголовном суде и в ООН. В 2011 году Минюст исключил организацию из реестра иностранных НКО, в настоящее время проект работает через две российских НКО - "Правовое содействие - Астрея" и "Правовая инициатива".

В августе 2019 года в московском и назрановском офисах "Правовой инициативы" прошли обыски.