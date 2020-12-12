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ЕСПЧ обязал РФ приостановить депортацию директора "Правовой инициативы"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека принял обеспечительные меры по жалобе директора некоммерческой организации (НКО) "Правовая инициатива", гражданки США Ванессы Коган, постановив приостановить ее высылку из России.

"11 декабря 2020 года ЕСПЧ, в интересах сторон и надлежащего ведения производства, в соответствии с правилом 39 регламента суда определил правительству РФ, что перемещение заявителя с территории РФ должно быть приостановлено до окончания рассмотрения дела", - говорится в решении ЕСПЧ.

В документе отмечается, что в соответствии с правилом 41 регламента ЕСПЧ делу придан приоритет.

2 декабря сообщалось, что Коган получила уведомление об аннулировании вида на жительство, в связи с чем должна покинуть страну в течение двух недель. Как уточнили в "Правовой инициативе", решение было принято на основании подпункта 1, пункта 1 статьи 9 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Согласно этой статье, выданный ранее вид на жительство в России может быть аннулирован в случае, если получивший его человек "выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, иными действиями создает угрозу безопасности РФ или граждан РФ".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, Коган была лишена вида на жительство "по решению российских спецслужб из соображений национальной безопасности".

5 декабря Коган обжаловала решение о лишении вида на жительство в РФ. Дата рассмотрения иска в Коптевском районном суде пока не назначена.

Коган 11 лет проживает в России, замужем за гражданином РФ, имеет двух детей. В сентябре этого года она подавала документы на российское гражданство - в нем правозащитнице также было отказано.

"Правовая инициатива" была создана в 2000 году. Организация представляет интересы россиян в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В 2011 году Минюст исключил организацию из реестра иностранных НКО, в настоящее время проект работает через две российских НКО - "Правовое содействие - Астрея" и "Правовая инициатива".

ЕСПЧ Россия Ванесса Коган США

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