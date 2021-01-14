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Банкира Ананьева заочно обвинят в попытке хищения земельных участков

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Бывшему совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву заочно предъявят обвинение в попытке хищения у государства трех участков земли, сообщил "Российской газете" председатель СКР Александр Бастрыкин.

По факту попытки хищения возбуждено уголовное дело, добавил он. Также он напомнил, что Ананьеву вменяются хищения в банковской сфере.

8 декабря 2020 года СК объявил о завершении расследования хищений более 87 млрд рублей из Промсвязьбанка.

Проходящие по делу бывшие совладельцы банка братья Дмитрий и Алексей Ананьевы находятся в международном розыске. Кроме этого от следствия скрываются соучастники преступления Дмитрий Иванов, Батраз Плиев, Сергей Зорин, Иван Пидлужный.

Задержанным бывшим работникам банка Николаю Цуканову (вице-президент аппарата правления), Андрею Мукину (руководитель блока "операционный"), Айгуль Шайхутдиновой (директор клиентской поддержки и разработки продуктов), Ольге Антоновой (начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами), а также Екатерине Багряновой инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК (растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Промсвязьбанк сейчас принадлежит государству через Росимущество. Банк с декабря 2017 года санировался Управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). На базе кредитной организации создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. Другие госбанки передают ПСБ часть своих кредитных портфелей в сфере ОПК и крупных госзаказов.

Промсвязьбанк СКР Александр Бастрыкин Дмитрий Ананьев Алексей Ананьев

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