Ректор главного вуза Крыма заразился коронавирусом

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - COVID-19 выявлен у ректора Крымского федерального университета (КФУ, Симферополь) Андрея Фалалеева, болезнь протекает в легкой форме, сообщила пресс-служба вуза в понедельник.

Уточняется, что Фалалеев находится на самоизоляции, но продолжает работу удаленно.

"Я хорошо себя чувствую, болезнь протекает в легкой форме. Тест сдал 5 декабря, с сегодняшнего дня нахожусь на больничном. Продолжаю работать удаленно, все необходимые совещания провожу в онлайн-формате", - отметил ректор КФУ. По его словам, ситуация в вузе остается стабильной.

Кроме того, в университете, являющемся крупнейшим вузом Крыма, начала работу круглосуточная медицинская диспетчерская служба для студентов и преподавателей.