Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:31Заразились
на 07.12В России 2 488 912+28 142В мире 67 073 728+533 694

Ректор главного вуза Крыма заразился коронавирусом

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - COVID-19 выявлен у ректора Крымского федерального университета (КФУ, Симферополь) Андрея Фалалеева, болезнь протекает в легкой форме, сообщила пресс-служба вуза в понедельник.

Уточняется, что Фалалеев находится на самоизоляции, но продолжает работу удаленно.

"Я хорошо себя чувствую, болезнь протекает в легкой форме. Тест сдал 5 декабря, с сегодняшнего дня нахожусь на больничном. Продолжаю работать удаленно, все необходимые совещания провожу в онлайн-формате", - отметил ректор КФУ. По его словам, ситуация в вузе остается стабильной.

Кроме того, в университете, являющемся крупнейшим вузом Крыма, начала работу круглосуточная медицинская диспетчерская служба для студентов и преподавателей.

Хроника 09 января – 07 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
КФУ Андрей Фалалеев Коронавирус Крым

Новости

Трутнев предложил называть жителей Аляски "гражданами Российской империи"

Трутнев предложил называть жителей Аляски "гражданами Российской империи"

Новый глава "Роснано" пообещал перегруппировку портфеля и реструктуризацию долга

Новый глава "Роснано" пообещал перегруппировку портфеля и реструктуризацию долга

Задержанных в Турции журналистов НТВ обвинили в шпионаже

В Кремле назвали успешной программу импортозамещения

В Кремле назвали успешной программу импортозамещения
Экономический кризис

Беглова попросили смягчить новогодние ограничения для музеев и ресторанов Петербурга

Пандемия коронавируса

Расходы на тестирование и лечение COVID-19 превысили весь бюджет ОМС

Расходы на тестирование и лечение COVID-19 превысили весь бюджет ОМС

К ЧП в астраханском бассейне привело превышение допустимой концентрации хлора в 25 раз

Пандемия коронавируса

В Минздраве заявили, что не предлагали ограничивать передвижение по РФ

В Минздраве заявили, что не предлагали ограничивать передвижение по РФ
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено еще 28,1 тыс. заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено еще 28,1 тыс. заболевших коронавирусом
Пандемия коронавируса

Минздрав предложил ограничить передвижения между регионами из-за COVID

Минздрав предложил ограничить передвижения между регионами из-за COVID
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');