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В Омске во время аэросъемки бесследно исчез беспилотник за 2 млн руб.

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Омские полицейские разыскивают беспилотный летательный аппарат стоимостью около 2 млн рублей, который пропал во время аэросъемки, сообщает в четверг пресс-служба управления МВД России по Омской области.

Обращение в полицию о пропаже дорогостоящего летательного аппарата поступило от представителя организации, специализирующейся на разработке и производстве беспилотных авиационных систем.

В ноябре компания запустила крупногабаритный беспилотник на территории Октябрьского округа Омска. Она намеревалась провести картографическую съемку. Летательный аппарат некоторое время находился на нужной высоте, но из-за низкого уровня заряда аккумулятора приземлился, предположительно, у дома №9 по Космическому проспекту. Самостоятельные поиски результата не дали. Пока что неизвестно, где находится беспилотник.

Пропавший дрон имеет достаточно крупные габариты: размах его крыльев около 3 метров. В ведомстве предупреждают, что самостоятельный запуск устройства может быть опасным для людей и повредить имущество.

Омск

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