Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Два независимых штамма SARS-CoV-2 у пациента, аналог Девятой планеты, а также умная колонка, подслушивающая набор текста

Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последнюю неделю.

- Американские ученые объяснили микроволновым излучением "гаванский синдром". Так условно назвали симптомы у американских дипломатов на Кубе и в Китае, которые в 2016 году стали жаловаться на головную боль, тошноту, головокружение и проблемы со слухом. Национальные академии наук, медицины и инженерии США пришли к выводу, что симптомы, скорее всего, вызваны воздействием пульсирующих микроволн. Но они не стали утверждать, что воздействие микроволнового излучения стало результатом прицельной атаки.

- Российские биологи описали историю пациента, у которого в мазке со слизистой нашлось два независимых штамма SARS-CoV-2. Скорее всего, пациент два раза заразился ими независимо. Второй штамм коронавируса оказался более распространен в России, чем первый, – за неделю он практически полностью вытеснил первый из организма пациента.

- Британские исследователи показали, что умная колонка может подслушивать, даже если вы вводите текст на экранной клавиатуре смартфона. Микрофоны подслушивают текст по звуку нажатий пальцев. Разработчикам операционных систем или виртуальных клавиатур посоветовали воспроизводить лишние звуки при наборе текста.

- Астрономы обнаружили экзопланету, которая совершает один оборот вокруг родительских звезд за 15 тысяч лет, что делает ее похожей на загадочную Девятую планету. Исследователи предполагают, что газовый гигант HD106906 b мог быть почти выброшен за пределы зарождающейся планетной системы. Спасти ее от миграции помогла проходящая мимо звезда, которая стабилизировала вытянутую орбиту. Подобное могло случиться и с Девятой планетой.

- Эволюция человека, как не стояла на месте во времена Чарльза Дарвина, так и до сих пор вполне продолжается. В этой статье рассказывается, как изменился Homo sapiens со времен публикации "Происхождения видов" и к каким условиям ему приходится приспосабливаться теперь.

- Несущественные на первый взгляд физиологические различия между людьми могут иметь важное значение. Оказывается, у людей с первой группой крови есть неочевидное преимущество перед коронавирусом – с ними он обходится мягче. В этой статье N+1 рассказал, как могут быть связаны коронавирус и красные кровяные тельца и почему отличия между эритроцитами вдруг оказались важны.