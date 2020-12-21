Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Истоки чувства одиночества, управляемые мозгом роборуки и общение кенгуру с человеком с помощью взгляда

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последнюю неделю.

- Канадские ученые пришли к выводу, что субъективное чувство одиночества можно обнаружить в сети пассивного режима работы мозга. Эта сеть активна в тот момент, когда человек ничем не занят и погружен в свои мысли и воспоминания. Авторы предполагают, что отличия в структуре и работе именно этой сети у одиноких людей обусловлены именно тем, что им часто приходится оставаться наедине с собой – а значит, эта сеть у них работает больше, заполняя пустоту, вызванную социальной изоляцией.

- Парализованный американец смог разрезать пирожное ножом и вилкой и съесть его – в этом ему помогли управляемые мозгом роборуки. Исследователи имплантировали в область сенсомоторной коры мозга мужчины пластины из 96 микроэлектродов. С их помощью компьютер считывает сигналы с моторной коры и посылает их в роборуки – так ими можно двигать и делать более точные действия.

- Британские ученые выяснили, что живущие в неволе кенгуру, когда не могут справиться с каким-то заданием, обращаются к человеку с помощью взгляда, но могут и подойти потрогать за коленку. Поскольку кенгуру – неодомашненные животные, авторы предположили, что они могут задействовать знакомое средство коммуникации и при общении с другими видами, в том числе и с людьми, когда им это нужно.

- Китай назвали абсолютным лидером по площади засоленных почв. Среди континентов лидером оказалась Азия с 7,14 млн кв. км засоленных земель, а среди стран первое место досталось Китаю с почти 2,2 миллиона таких угодий. Засоление почвы – одна из главных причин деградации земель, представляющая угрозу для почвенного плодородия и биоразнообразия.

- 13 декабря стали известны победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2020. В этом году судьям пришлось выбирать из 19 547 снимков, которые прислали из почти ста стран мира. Сайт N+1 собрал галерею самых интересных фотографий из числа победителей.