Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

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Суперраспространители COVID-19, связь между лепетом у годовалых детей и словарным запасом, а также исследование о том, что каннабидиол не помеха вождению

Фото: Reuters

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последнюю неделю.

- Богатство словарного запаса у годовалых детей связано с появлением в детской речи слогов или их сочетаний – лепета, а также с реакциями взрослых на этот лепет. Как выяснилось, объем активного словаря больше у тех детей, чьи родители имитируют, исправляют произношение и дополняют до целого слова или фразы детский лепет. Важно, чтобы взрослые пытались произнесенный ребенком слог преобразовать в похожее на него слово. Таким образом усиливаются детские ассоциации между их собственными вокализациями и способом использования этих слогов в языке.

- Алгоритм DeepMind предсказал структуру белка по аминокислотной последовательности. Алгоритм AlphaFold 2 может правильно определить расположение в цепочке 92,4 процента аминокислотных остатков. Это больше, чем любой другой подобный алгоритм. Понимание структуры белка важно не только для биологических, но и медицинских исследований: в частности, с помощью AlphaFold2 разработчикам удалось определить структуру нескольких белков коронавируса SARS-CoV-2.

- На аккуратность при вождении марихуана с каннабидиолом (в отличие от тетрагидроканнабинола) не влияет, следует из исследования, опубликованного в журнале JAMA. Однако, как выяснили исследователи из Университета Сиднея под руководством Томаса Аркелла, через 240-300 минут после употребления эффекты, влияющие на аккуратность вождения, исчезали независимо от разновидности каннабиса. Известно, что разновидности марихуаны могут отличаться по содержанию разных каннабиноидов.

- С помощью технологии репрограммирования американские биологи "омолодили" нейроны в зрительном нерве пожилых мышей – да так, что по остроте зрения они сравнялись с молодыми. Ученые ввели в глаза мышей вирусные векторы с генами факторов Яманаки, которые не перевели нейроны в зародышевое состояние, но восстановили их работоспособность. Факторы Яманаки – это четыре белка, которые японский ученый Синъя Яманака открыл в 2007 году. Они стирают эпигенетические метки в клетке и дают ей новую жизнь.

- В этом материале рассказывается о том, чем примечательны суперраспространители COVID-19 и других инфекций, можно ли их узнать в толпе и на что обратить внимание, чтобы самим не стать "всадником пандемии".