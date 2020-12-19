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Несколько десятков хабаровчан в мороз пришли на акцию в поддержку Фургала

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Участники несанкционированной акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, несмотря на 20-градусный мороз, провели митинг и шествие в центре Хабаровска, передал корреспондент "Интерфакс" в субботу.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

В несанкционированной акции, по данным администрации города, участвовали менее 50 человек. После короткого митинга на площади имени Ленина люди отправились в шествие по традиционному маршруту по улицам Муравьева-Амурского и Ленина, однако шли уже не по проезжей части, а по тротуарам. По ходу движения участников акции сопровождали полицейские.

По сообщению городских властей, за все время проведения несанкционированных митингов и акций, начиная с июля, зарегистрировано 485 административных правонарушений. По результатам рассмотрения дел судами принято 472 решения: 311 штрафов на сумму более 3,4 миллиона рублей, 93 административных ареста, 41 - обязательные работы.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и в покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы России Михаил Дегтярев.

Хабаровский край Хабаровск Сергей Фургал

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