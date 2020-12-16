Глава СПЧ выступил против упрощения правил учета наркотических лекарств

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев считает, что упрощать правила учета наркотических препаратов в больницах и хосписах не нужно.

"Не надо упрощать правила оборота наркопрепаратов, я в них разбирался, правила не очень сложные, есть три журнала, это не так много, - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса", - разговаривал с людьми, которые тоже занимаются хосписами, никаких жалоб у них (в связи с оборотом наркопрепаратов. - ИФ.) нет".

Упростить правила учета таких лекарств недавно призвала директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава. В октябре хоспис фонда проверили сотрудники МВД, и проверка выявила недочеты в заполнении журналов учета использования наркопрепаратов. Суд первой инстанции назначил хоспису штраф в 200 000 рублей. Прокуратура его обжаловала. Мосгорсуд отменил штраф и прекратил преследование фонда "ввиду малозначительности правонарушения".

В фонде признали ошибки в журнале, но объяснили, что хоспис только начал работать с наркопрепаратами, а в силу обстоятельств журналы заполняют неопытные сотрудники. Кроме того, жалоба на злоупотребления в хосписе была подана еще до того, как учреждение получило первые наркотические средства.

"Система оформления журналов по учету (их великое множество, есть даже журнал по учету журналов) крайне сложная, за каждую ошибку в цифре можно сесть в тюрьму. Все препараты сошлись, а несколько записей в журналах отсутствовали. Это по законам Российской Федерации считается нарушением оборота наркотических средств", - отмечала Мониава, комментируя дело.

По ее словам, врачи считают требования к обороту наркопрепаратов слишком сложными, выполнить их все практически нереально - в итоге многие медучреждения получают аналогичные штрафы, в то время как, например, количество использованных и привезенных ампул с наркопрепаратами совпадает - то есть претензии к нарушениям оказываются чисто бюрократические.