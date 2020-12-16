Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:51Заразились
на 15.12В России 2 707 945+26 689В мире 72 848 675+596 134

Глава СПЧ выступил против упрощения правил учета наркотических лекарств

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев считает, что упрощать правила учета наркотических препаратов в больницах и хосписах не нужно.

"Не надо упрощать правила оборота наркопрепаратов, я в них разбирался, правила не очень сложные, есть три журнала, это не так много, - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса", - разговаривал с людьми, которые тоже занимаются хосписами, никаких жалоб у них (в связи с оборотом наркопрепаратов. - ИФ.) нет".

Упростить правила учета таких лекарств недавно призвала директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава. В октябре хоспис фонда проверили сотрудники МВД, и проверка выявила недочеты в заполнении журналов учета использования наркопрепаратов. Суд первой инстанции назначил хоспису штраф в 200 000 рублей. Прокуратура его обжаловала. Мосгорсуд отменил штраф и прекратил преследование фонда "ввиду малозначительности правонарушения".

В фонде признали ошибки в журнале, но объяснили, что хоспис только начал работать с наркопрепаратами, а в силу обстоятельств журналы заполняют неопытные сотрудники. Кроме того, жалоба на злоупотребления в хосписе была подана еще до того, как учреждение получило первые наркотические средства.

"Система оформления журналов по учету (их великое множество, есть даже журнал по учету журналов) крайне сложная, за каждую ошибку в цифре можно сесть в тюрьму. Все препараты сошлись, а несколько записей в журналах отсутствовали. Это по законам Российской Федерации считается нарушением оборота наркотических средств", - отмечала Мониава, комментируя дело.

По ее словам, врачи считают требования к обороту наркопрепаратов слишком сложными, выполнить их все практически нереально - в итоге многие медучреждения получают аналогичные штрафы, в то время как, например, количество использованных и привезенных ампул с наркопрепаратами совпадает - то есть претензии к нарушениям оказываются чисто бюрократические.

СПЧ Валерий Фадеев Лида Мониава Дом с маяком МВД Мосгорсуд

Новости

Осужденный по "дадинской статье" Константин Котов вышел на свободу

Осужденный по "дадинской статье" Константин Котов вышел на свободу

Что произошло за день: вторник, 15 декабря

Производство сахара в РФ в ноябре снизилось на 29,7%

Производство сахара в РФ в ноябре снизилось на 29,7%
Пандемия коронавируса

В Петербурге осталось только 4% свободных коек для больных COVID-19

В Петербурге осталось только 4% свободных коек для больных COVID-19

Грызлов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Дело журналиста Ивана Сафронова

Адвокат Сафронова опроверг сообщения о возможной сделке со следствием

Адвокат Сафронова опроверг сообщения о возможной сделке со следствием

Фиксированные цены на масло и сахар будут введены только до Урала

Фиксированные цены на масло и сахар будут введены только до Урала

В Большом театре прошла эвакуация из-за угрозы взрыва

В Большом театре прошла эвакуация из-за угрозы взрыва

Соратники Романа Путина учредили партию "Россия без коррупции"

Пандемия коронавируса

В самолетах "Аэрофлота" выделят специальные места для антимасочников

В самолетах "Аэрофлота" выделят специальные места для антимасочников
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');