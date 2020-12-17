Путин заявил, что в деле Сафронова нет преследования по личным мотивам

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - У тех, кто расследует дело Ивана Сафронова о госизмене нет личных мотивов, в ФСБ или в СКР у него нет личных врагов, заявил президент Владимир Путин. Он сказал это журналистам после большой пресс-конференции 17 декабря.

Также он назвал "чушью собачьей" предположения о том, что через это уголовное преследование пытаются оказать давление на гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

"Чушь собачья. Что на него давить?" - сказал он и напомнил, что Рогозин - чиновник.

"Сегодня он работает. Работает хорошо - пускай дальше работает. Не хочет работать или работает плохо, поменяем его. Ничего такого особенного нет. Так он набирает, набирает как руководитель "Роскосмоса", - добавил президент.

Он предложил журналистам не искать в этом теории заговора и выкинуть их из головы.

Он добавил, что желающих преследовать самого Сафронова - нет.

"Вы что думаете, у него там враги какие-то собрались в ФСБ, в Следственном комитете? Да нет их там, никаких личных врагов. Что он там, кому-то наступил на пятки, кого-то прищучил, обвинил? Такого же не было", - сказал Путин.

"Если он сознательно собирал, сознательно передавал, зная, кому он передает, и что передает, то, извините, тогда пусть ответит. Но следователи и спецслужбы должны это доказать, - продолжил он. - Докажут - значит, суд рассмотрит. Не докажут - тогда нужно будет перед ним извиниться".

"Свои данные" о деле Сафронова

Комментируя дело Сафронова о госизмене, президент Владимир Путин опирался на "свои данные", заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Его спросили, не оговорился ли снова президент, когда на большой пресс-конференции говорил о долгой работе Сафронова у Рогозина и в правительстве.

"Он (Путин) опирался на свои данные (...) Нужно это уточнить", - сказал Песков.

"Долгая работа" в правительстве и у Рогозина

На большой пресс-конференции Путин заявил, что дело Сафронова связано "с длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он в правительстве работал, и в "Роскосмосе" работал" и что его судят не за журналистику и что с этим не связаны какие-либо недоброжелатели в ФСБ или СКР.

"Его судят не за журналистскую деятельность. Он не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а его за этого прищучили, хватают и сажают в тюрьму", - добавил президент и предложил оценить, какой реальный вред нанес Сафронов.

Путин допустил, что арестованный мог "оступиться", и что за это "можно простить", если же он долгое время собирал секретную информацию за вознаграждение и выдавал ее иностранной спецслужбе, то это предательство.

Он напомнил, что Сафронову вменяют госизмену и назвал предательство самым большим грехом.

Иван Сафронов в мае 2020 года стал советником гендиректора "Роскосмоса", а в начале июля был задержан и арестован. До этого он работал в "Коммерсанте" и "Ведомостях", где специализировался на оборонной тематике.

Возражения адвоката

Его адвокат Иван Павлов, руководитель правозащитного объединения "Команда 29", после большой пресс-конференции заявил, что до мая 2020 года Сафронов никогда не был ни советником, ни помощником Дмитрия Рогозина и не работал в правительстве. По его словам, ни Рогозин, ни "Роскосмос" в материалах дела в отношении Сафронова не упоминается.

"Мы настаиваем, что дело связано с журналистской деятельностью Ивана. Речь в обвинении идет о темах совсем не "космических", - сказал Павлов.

Оговорка на заседании СПЧ

Недавно на встрече с членами Совета по правам человека Путин заявил, что Сафронова осудили не за журналистскую деятельность, а за сотрудничество с одной из европейских спецслужб в период своей работы в "Роскосмосе".

"Говорил в целом о том, что вменяется Сафронову в вину. Сбор и передача информации. Про то, что осужден и что за время работы в "Роскосмосе", - оговорился", - сказал Песков "Интерфаксу".