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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 16:44

Итоги постклинических испытаний вакцины "Вектора" подведут в январе

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В России продолжаются пострегистрационные, постклинические исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Их итоги будут подведены в январе, сообщил ресурс "Стопкоронавирус.РФ".

Ранее сообщалось, что эти испытания начались 11 декабря, в них участвуют 150 добровольцев старше 60 лет и 3000 добровольцев старше 18 лет. 16 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" для людей старше 60 лет заканчиваются.

Российская вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована 14 октября и стала второй вакциной после Sputnik V. Предполагается, что до конца 2020 года будет выпущено 50 000 доз вакцины, 5000 пойдут на исследования, оставшиеся будут вводиться в гражданский оборот. Массовое производство вакцины запланировано на начало 2021 года.

В декабре документы по вакцине "ЭпиВакКорона" были направлены во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

15 декабря Роспотребнадзор объявлял, что в рамках пострегистрационных клинических испытаний этой вакцины 1438 добровольцев в возрастных группах старше 18 лет и старше 60 лет, все они себя чувствуют хорошо, нежелательных последствий ни у кого не выявили.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 17 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Эпиваккорона Вектор коронавирус Роспотребнадзор

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