Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:29Заразились
на 09.12В России 2 541 199+26 190В мире 68 225 313+634 120

Две вакцины против COVID успешно испытывают на пожилых россиянах

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что испытания двух российских вакцин против коронавируса на людях старше 60 лет проходят успешно.

"Клинические исследования для людей старше 60 лет идут по двум российскими вакцинам. Они идут очень успешно. Уверена, что в течение ближайшего месяца мы получим результаты и будем иметь возможность прививать российскими вакцинами людей старшего возраста", - сказала Попова журналистам в среду.

Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

Новости

В России за сутки зарегистрировали еще 26 190 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 26 190 случаев COVID-19

Возбуждено дело о краже с самолета "судного дня" в Таганроге

Москва начала проверку информации об утечке данных переболевших COVID

Москва начала проверку информации об утечке данных переболевших COVID

На острове Русский снова произошли энергоаварии

Более 80% россиян выступили за объявление 31 декабря выходным днем

Россия направила в ВОЗ документы на вакцину "ЭпиВакКорона"

Россия направила в ВОЗ документы на вакцину "ЭпиВакКорона"

Обвиняемая по делу об отравлении хлором в астраханском бассейне попала в больницу

Обвиняемая по делу об отравлении хлором в астраханском бассейне попала в больницу

Ozon по итогам IPO привлек $1,2 млрд

Следственный комитет Петербурга провел ночной рейд по барам

Следственный комитет Петербурга провел ночной рейд по барам

Госкомиссия подтвердила открытие "Роснефтью" уникального месторождения в Карском море

Госкомиссия подтвердила открытие "Роснефтью" уникального месторождения в Карском море
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');