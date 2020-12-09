Две вакцины против COVID успешно испытывают на пожилых россиянах

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что испытания двух российских вакцин против коронавируса на людях старше 60 лет проходят успешно.

"Клинические исследования для людей старше 60 лет идут по двум российскими вакцинам. Они идут очень успешно. Уверена, что в течение ближайшего месяца мы получим результаты и будем иметь возможность прививать российскими вакцинами людей старшего возраста", - сказала Попова журналистам в среду.