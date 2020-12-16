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ТЦ "Охотный ряд" в Москве грозит штраф в 1 млн руб. за COVID-нарушения

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Торговому центру "Охотный ряд" в центре Москвы грозит штраф на сумму до 1 млн рублей или закрытие на срок до 90 суток за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил в среду главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Руслан Блинов.

Он отметил, что торговый центр не принял достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по ношению масок и перчаток. Блинов напомнил журналистам, что в соответствии с указом мэра Москвы юридические лица обязаны обеспечить соблюдение этих требований как работниками, так и посетителями.

По словам Блинова, администрация ТЦ приглашена в ОАТИ для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Он добавил, что штраф за выявленные нарушения составляет до 300 тыс. рублей, а если в результате был нанесен вред здоровью человека, то до 1 млн рублей, либо возможна приостановка работы ТЦ на 90 дней по решению суда.

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