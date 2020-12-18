Части ракеты-носителя "Союз-2.1б" упали на территории Якутии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Падение частей ракеты-носителя "Союз-2.1б" произошло на территории Алданского и Кобяйского районов Якутии, сообщает пресс-служба Госкомобеспечения республики.

"Головной обтекатель отделился над территорией Алданского района. Падение второй ступени опергруппа, работающая в районе, наблюдала в Сангаре (Кобяйский район - ИФ)", - говорится в сообщении.

Падение фрагментов также наблюдали и в поселке Себян-Кёль Кобяйского района.

Послепусковой облет районов падения начнется 19 декабря.

"Пройдет отбор проб и поиск фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя", - уточнили в комитете.

Как сообщалось, ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутниками связи британской компании OneWeb стартовала в 15:27 по московскому времени с космодрома Восточный. Ракета несет 36 спутников OneWeb, которые выводятся на орбиту в рамках создания сети спутникового интернета.

Этот пуск стал первым с космодрома Восточный в 2020 году.