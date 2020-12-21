Россия нарастила выпуск сельхозтехники в 2020 году на 30%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Российские заводы за первые 11 месяцев 2020 года выпустили сельскохозяйственную технику на 136,7 млрд рублей, что на 30% больше, чем годом ранее, , подсчитали в Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш).

Поставки сельхозтехники на внутренний рынок выросли на 46% до 121,3 млрд рублей (с НДС), поставки на экспорт увеличились на 14%, до 13,8 млрд рублей (без НДС).

В ассоциации отметили, что опасаются, что резкий рост цен на металл, который составил 25-35% в зависимости от вида продукции, может сказаться на темпах производства сельхозтехники.

Наибольший рост выпуска российской сельхозтехники в количественном выражении, в частности, наблюдается в сегменте сельскохозяйственных тракторов - на 27% до 4130 штук, зерноуборочных комбайнов - на 24% до 5200 единиц, кормоуборочных комбайнов - на 24% до 641 штуки, борон - на 19% до 4 750 штук, сеялок - на 18% до 5170 штук, самоходных косилок - на 17% до 339 единиц, зерноочистительных машин - на 16% до 1440 штук, опрыскивателей - на 12% до 1100 штук.

Производство и отгрузки российской сельхозтехники растут ежегодно с 2013 года. В 2020 году рост производства обеспечили улучшение технических характеристик и качества отечественных машин, расширение модельного ряда и номенклатуры экономической эффективностью отечественных сельхозмашин, отметили в Росспецмаше.

Одной из основных программ господдержки отрасли в ассоциации назвали постановление 1432 о субсидировании производства сельхозтехники для продажи ее аграриям на льготных условиях. Объем программы на 2020 год составил 12 млрд рублей. Постановление стимулирует платежеспособный спрос на внутреннем рынке.

"Положительная динамика связана еще и с тем, что аграрный бизнес, как и сельхозмашиностроители, не прекращал свою деятельность в условиях распространения коронавирусной инфекции. В результате фермеры собрали хороший урожай не только в 2019 году, но и в текущем. Цены на их продукцию держались на уровне, который позволил приобрести больше сельхозмашин, а отечественные заводы в полном объеме удовлетворили растущий спрос", - добавили в ассоциации.