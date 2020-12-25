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Мишустин ознакомился в "Биокаде" с процессом производства "Спутника V"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу во время рабочей поездки в Санкт-Петербург осмотрел научно-производственный центр компании "Биокад" - одного из предприятий, занимающихся выпуском российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Там Мишустин ознакомился с процессом производства вакцины и препаратов, применяемых при COVID-19. Председателю правительства показали в том числе производственную линию лекарственного средства "Левилимаб", которое используется для купирования цитокинового шторма - одного из наиболее тяжелых осложнений при коронавирусе.

После этого Мишустин отдельно остановился у лабораторий, в которых работают над тем, чтобы масштабировать выпуск препаратов для профилактики и терапии COVID-19.

Премьер также ознакомился с тем, как ведется производство "Спутника V" в промышленном масштабе. Ему в том числе показали участок, где происходит наработка двух компонентов препарата. Далее глава российского кабинета министров посетил помещение, где проводится фасовка и упаковка готовых флаконов с вакциной. В одной ампуле находится 5 доз препарата.

"Биокад" - российская инновационная биотехнологическая компания, была основана в 2001 году. Она объединяет научно-исследовательские центры, фармацевтическое и биотехнологическое производство, систему доклинических и клинических исследований.

21 сентября компанией было подписано соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске "Спутника V". По состоянию на 16 декабря 2020 года компанией произведено 863 285 доз (I+II компонент), начались поставки препарата.

Спутник V Петербург Михаил Мишустин Биокад Коронавирус

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