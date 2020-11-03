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Гинцбург анонсировал массовое производство COVID-вакцин к концу года

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - К концу года ожидается выпуск миллионов доз вакцин от коронавируса и будет возможна массовая вакцинация, заявил директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

"Все идет по плану, сейчас технология полностью передана на другие площадки. К концу месяца даже с перевыполнением плана, думаю, пойдем, будут миллионные тиражи", - сказал Гинцбург "Интерфаксу" во вторник.

Отвечая на вопрос о количестве наработанных в настоящее время вакцин, он отметил, что "10 тысяч, пробную партию, произвел "Генериум", у него на складе еще 110 тыс. лежит, а к концу месяца на миллион (доз) будет выходить".

"Но еще не знаю, сколько наработали "Р-Фарм", "Биннофарм", "Биокад". И у нас кое-что выпускается. Это совершенно неправильная непроверенная информация (о производстве лишь сотен тысяч доз вакцин к концу года - ИФ)", - сказал Гинцбург.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) "Интерфаксу" также сказали, что планируется выпускать 7-10 млн доз вакцин в декабре, а "при самом консервативном сценарии масштабирования, этот объем будет достигнут в январе".

Ранее СМИ сообщали, что производители заявляют о возможности выпуска лишь сотен тысяч вакцин от коронавируса к концу года.

Вакцины от коронавируса в РФ

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начнутся в ноябре, примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно её протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, которая содержит цельный вирус. Данный препарат также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, вакцина может быть зарегистрирована до конца года.

Хроника 09 января – 03 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Александр Гинцбург Коронавирус РФПИ

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