Что произошло за день: суббота, 26 декабря

"Спутник V" пригоден для пожилых, Япония закрывается, московские бары открывают тайные ночные залы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число случаев заражения COVID-19 в РФ превысило 3 млн. За сутки в стране выявлено еще 29 258 инфицированных коронавирусом. В Москве суточный прирост составил 7480, при этом число госпитализированных с COVID-19 в столичные клиники снизилось более чем на 100 человек по сравнению с прошлыми сутками.

- Минздрав РФ разрешил применять "Спутник V" лицам старше 60 лет. Глава ведомства Михаил Мурашко сообщил, что было подтверждено безопасное применение вакцины для людей старшего возраста.

- Умер советский разведчик Джордж Блейк. Ему было 98 лет. Блейк был сотрудником британской MI6, но затем сам предложил сотрудничество советской разведке.

- Япония до конца января закроет страну для иностранцев. Власти приняли это решение после обнаружения зараженных новым "британским" штаммом коронавируса.

- В столичном баре Mendeleev нашли тайные комнаты с ночными посетителями. Владельцы не сразу пустили инспекторов, но затем все же открыли для них помещения, где находились десятки человек, несмотря на запрет обслуживания в ночное время. Посетители распивали алкоголь, курили сигареты и кальян, а вместо соблюдения безопасной дистанции некоторые сидели друг у друга на коленях.