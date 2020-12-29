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Депздрав Москвы опубликовал данные по смертности от COVID-19 в ноябре

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Число летальных исходов среди заболевших коронавирусом в Москве в ноябре по сравнению с прошлым месяцем сократилось на 11%, с начала эпидемии летальность от коронавируса составила от 2,23% до 3,38%, сообщили во вторник в столичном департаменте здравоохранения.

В ноябре, по оперативным данным, зарегистрировано 14 456 смертей, что на 48,6% (4 730 случая) больше, чем в том же месяце прошлого года.

"Превышение смертности по отношению к средненоябрьской за последние три года составило 4 696 случаев", - сообщили в департаменте.

Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составила 2,23%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, и 3,83%, если учесть все случаи, где коронавирус выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

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