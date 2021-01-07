Один человек погиб, трое пострадали на камчатском водопаде

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Под обвал льда на Вилючинском водопаде в Камчатском крае попали четыре человека, из них один погиб, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе МЧС России.

"По оперативным данным, под обвал попало четыре человека из туристической группы: трое из них пострадали, один - погиб", - сказали в ведомстве.

В МЧС сообщили, что, по предварительной информации, другие находившиеся у водопада туристические группы в полном составе покинули место происшествия.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавших при обрушении льда осмотрели медики, вертолётом "Витязь-Аэро" люди доставлены в Камчатскую краевую больницу.

В МЧС сообщили, что, по предварительной информации, другие находившиеся у водопада туристические группы в полном составе покинули место происшествия.

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