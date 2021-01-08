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Врачи назвали тяжелым состояние пострадавшего на камчатском водопаде ребенка

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Ребенок, который вместе с отцом попал под обвал льда на Вилючинском водопаде на Камчатке, остается в стабильно тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края со ссылкой на заместителя главврача по медицинской части краевой больницы имени Лукашевского Максима Артамонова.

"У ребенка были выявлены перелом позвоночника без повреждения спинного мозга и ушиб легкого. Мальчик был помещен в отделение реанимации. На сегодняшний день его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Ребенок находится в сознании, сознание ясное. Он получает необходимое лечение", - отметил Артамонов.

Сейчас решается вопрос о переводе мальчика из реанимации в отделение детской больницы.

Отец пострадавшего ребенка находится в нейрохирургическом отделении больницы, врачи оценивают его состояние как стабильное средней тяжести.

Как сообщалось, в четверг на Вилючинском водопаде обрушился лед, в этот момент там находились туристы. Один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, пострадали.

Десятилетний мальчик, который прибыл на Камчатку из Владивостока, с травмой головы, позвоночника и грудной клетки был доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию. Его отец 1969 года рождения госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Пострадавшая женщина отказалась от госпитализации.

Следователи СУ СКР по Камчатскому краю проводят доследственную проверку.

Камчатка

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