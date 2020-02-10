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Эксперту фонда Горчакова Зиминой предъявили окончательное обвинение в госизмене

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Эксперту Клуба друзей фонда Горчакова Антонине Зиминой и ее мужу юристу Константину Антонцу предъявлены обвинения в окончательной редакции по делу о госизмене, рассказал информированный источник "Интерфакса".

Их дела объединили. Следственные действия завершились в конце 2019 года в связи с истечением предельного срока ареста Зиминой. Сейчас стороны изучают материалы дела, рассказал собеседник агентства.

Если прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело будет направлено в Калининградский областной суд, сказал он. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Зимину арестовали 4 июля 2018 года. Она говорила, что не понимает, за что ее преследуют, и что доказательствами по ее уголовному делу стали ее свадебные фотографии. На момент задержания она была независимым экспертом Клуба друзей Фонда Горчакова. На сайте клуба в качестве ее профессиональных интересов были заявлены идентичность политической элиты Латвии и политика стран Балтии в отношении России.

Антонец был арестован 11 июля 2019 года. Тесть Антонца - Константин Зимин говорил "Интерфаксу", что зять в 2015-2016 году работал юристом при правительстве Калининградской области, а в последнее время - в юридической фирме в Москве, не имея ни в одном из мест доступа к гостайне. Сам Антонец называл свое дело сфабрикованным.

Оба находятся в СИЗО "Лефортово". Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев в октябре 2019 года говорил, что Зимину поставили на учет как склонную к побегу. Сама она пожаловалась правозащитникам, что раз в несколько месяцев получает выговоры за то, что хранит фурацилин или невовремя застилает койку.

Антонина Зимина Константин Антонец фонд Горчакова Калининградский областной суд Калининград

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