Дело эксперта Фонда Горчакова связано с опубликованной свадебной фотографией

На ней присутствует действующий оперативник ФСБ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Бывшему эксперту Клуба друзей фонда Горчакова Антонине Зиминой и ее мужу юристу Константину Антонцу вменяют раскрытие личности действующего сотрудника ФСБ, который был на их свадьбе и присутствует на публиковавшихся фотографиях с этого праздника, узнал "Коммерсантъ".

Днем ранее стало известно, что супругам предъявили обвинения в госизмене в окончательной редакции. По сведениям газеты, их обвиняют в том, что они раскрыли личность оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим спецслужбам Латвии. В деле 12 томов.

Отец обвиняемой Константин Зимин рассказал изданию, что этот оперативник давно дружит с Антониной и они вместе учились в Калининграде в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. После учебы он дослужился в ФСБ до звания капитана.

В апреле 2015 года Антонец и Зимина сыграли свадьбу, на которой сотрудник ФСБ был в числе приглашенных. По словам Константина Зимина, за праздничным столом он рассказывал, где работает, раздавал визитки и фотографировался с гостями. Также в числе гостей были родственники невесты, которые проживают в Литве, и ее коллеги по работе.

Фотографии и видеозаписи со свадьбы, на которых видно и Максима, были опубликованы в соцсетях, а затем один из прибалтийских каналов показал их в своем сюжете, пишет газета. После этого ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене.

По утверждению Зимина, капитан ФСБ по этому делу не проходит даже свидетелем. Никого из гостей со свадьбы следствие не опрашивало, отмечает он.

Зимину задержали и арестовали в июле 2018 года. Она тогда заявляла, что не понимает, за что ее преследуют, и что доказательствами по ее уголовному делу стали ее свадебные фотографии. Ее муж был арестован год спустя. По словам Константина Зимина, его зять в 2015-2016 году работал юристом при правительстве Калининградской области, а в последнее время - в юридической фирме в Москве, не имея ни в одном из мест доступа к гостайне. Сам Антонец называл свое дело сфабрикованным.

Оба находятся в СИЗО "Лефортово". Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев в октябре 2019 года говорил, что Зимину поставили на учет как склонную к побегу. Сама она пожаловалась правозащитникам, что раз в несколько месяцев получает выговоры от администрации изолятора за нарушения распорядка.

На момент задержания Зимина была независимым экспертом Клуба друзей Фонда Горчакова. На сайте клуба в качестве ее профессиональных интересов были заявлены идентичность политической элиты Латвии и политика стран Балтии в отношении России.