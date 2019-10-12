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Обвиняемая в госизмене эксперт фонда Горчакова поставлена на учет за склонность к побегу

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Следствие считает, что жительница Калининграда Антонина Зимина, обвиняемая в государственной измене, склонна к побегу, сообщил "Интерфаксу" член ОНК Москвы Евгений Еникеев.

"При проверке следственного изолятора "Лефортово" мы посетили, в том числе, Антонину Зимину. В СИЗО нам сообщили, что на основании рапорта следователя Зимина поставлена на учёт как склонная к побегу", - сказал он.

По словам Еникеева, сама женщина пожаловалась общественникам на систематические выговоры, которые она получает от администрации СИЗО за различные нарушения.

"Примерно раз в несколько месяцев Зимина получает выговоры, например, за то, что не вовремя застелила кровать, или за хранение фурацилина", - пояснил Еникеев.

Зимина была задержана летом прошлого года. Ей предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). Срок ареста продлён до 3 декабря. Свою вину Зимина не признает и утверждает, что не понимает причин своего задержания.

На момент задержания Зимина была независимым экспертом Клуба друзей Фонда Горчакова. В качестве сферы ее интересов были заявлены идентичность политической элиты Латвии и политика стран Балтии в отношении РФ.

Летом по делу о госизмене был задержан и арестован муж Зиминой - юрист Константин Антонец, который настаивает на том, что его обвинение сфабриковано.

Антонина Зимина Константин Антонец

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