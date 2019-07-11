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Муж обвиненной в госизмене эксперта фонда Горчакова назвал свое дело сфабрикованным

Его жену Антонину Зимину также обвиняют в госизмене

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Арестованный по подозрению в госизмене юрист Константин Антонец считает свое дело сфабрикованным. Он заявил это посетившим его правозащитникам, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев.

Антонец находится в СИЗО "Лефортово", пока его держат в карантине. На обращение он не жаловался, по его словам, никаких угроз или попыток давления не было.

Антонца задержали 10 июля и арестовали на следующий день.

Его жена, эксперт Клуба друзей Фонда Горчакова Антонина Зимина, находится под арестом с 4 июля 2018 года. Ее также обвиняют в госизмене. Она находится в "Лефортово". Члены ОНК посетили и ее. По словам Еникеева, поговорить с ней об Антонце им не разрешили. Он предположил, что она не знает об аресте мужа. 10 июля суд продлил Зиминой арест до 3 сентября.

Дела супругов засекречены.

Отец Зиминой Константин сообщил "Интерфаксу", что 10 июля ему звонил следователь ФСБ и передал трубку Антонцу. Тот заявил, что задержан, но адвокатов ему нанимать не нужно.

Константин Антонец ФСБ Лефортово ОНК Антонина Зимина. Евгений Еникеев Фонд Горчакова

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