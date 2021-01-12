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Бывшего вице-премьера Крыма будут судить в Москве

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России направил для рассмотрения по существу в Лефортовский суд Москвы уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего зампреда Совета министров Крыма Виталия Нахлупина, сообщили "Интефаксу" в пресс-службе ВС.

По информации суда, с заявлением об изменении территориальной подсудности к нему обратилась Генпрокуратура.

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Нахлупину и его, по версии следствия, "неофициальному помощнику" - бывшему исполняющему обязанности замминистра транспорта Крыма Валентину Дукорскому вменяется получение особо крупной взятки.

Как установило следствие, за деньги они обеспечивали определенным фирмам победы на аукционах по 28 госзакупкам в рамках федеральных и региональных программ. Общая сумма взяток составила более 16 млн руб., считает следствие.

Оба фигуранта, а также их предполагаемый соучастник - экс-замглавы комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка были арестованы в октябре 2018 года.

Сливка заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и в феврале 2020 года был переведен под домашний арест. В ноябре 2020 года суд в Москве приговорил его к 6,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

Крым Виталий Нахлупин

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