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В Омске задержали живодера, распилившего щенка

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Омске задержали живодера, расчленившего электропилой щенка и разместившего видеозапись, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По подозрению в совершенном преступлении полицейские задержали 44-летнего жителя Центрального округа Омска.

В МВД рассказали, что у подозреваемого ощенилась дворовая собака. Нескольких щенков он утопил, а одного оставил для сожительницы и взял в дом. Затем он передумал и решил с помощью электропилы избавиться от животного. Свои действия он снял на видео и выложил его в открытый доступ, затем лег спать.

Как заверили в пресс-службе управления МВД России по Омску, к поискам злоумышленника полицейские приступили сразу, как только видео с жестоким убийством животного появилось в соцсети.

Параллельно с полицией разыскивать омича стали зоозащитники, как омские, так и из других регионов. Именно неравнодушные граждане выяснили личность подозреваемого и установили его адрес. Полицейские воспользовались этой информацией, проверили ее, и она подтвердилась.

Узнав, что его разыскивают, подозреваемый попытался скрыться. Полицейские задержали его в Кировском округе Омска в пятницу, 15 января.

Свою причастность к произошедшему задержанный подтвердил, назвав причиной своего поступка сильное алкогольное опьянение.

Уголовное дело возбуждено по статье "жестокое обращение с животным".

Ход расследования взяла на контроль прокуратура Центрального округа Омска.

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