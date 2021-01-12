Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:05Заразились
на 11.01В России 3 425 269+23 315В мире 90 891 380+609 476

Ученый заявил, что недавние осадки не изменят ситуацию с водой в Крыму

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Осадки, выпавшие на прошлой неделе и ожидаемые в ближайшие дни, существенно не повлияют на сложившуюся ситуацию в Крыму, заявил климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Рябов.

"Предварительный период (осенний и зимний) был очень сухой. И в степной, и в горно-лесной части полуострова почва настолько пересохла, что выпавшие осадки, а выпало их сравнительно немного, порядка 20-30 мм, пополнят влагой только верхний почвенный слой и не дадут существенного стока. Вся влага, которая выпала в последние дни, останется в почве", - цитирует Рябова пресс-служба КФУ во вторник.

В РоссииВ Кремле заявили, что РФ сможет обеспечить Крым водой без помощи КиеваВ Кремле заявили, что РФ сможет обеспечить Крым водой без помощи КиеваЧитать подробнее

По словам климатолога, рассчитывать на предстоящие осадки также не стоит. "По предварительному прогнозу на предстоящей неделе тоже ожидаются осадки, даже более интенсивные, чем те, которые выпали на прошлой неделе. Попав на уже влажную почву, часть из них пойдет в речной сток", - отметил Рябов.

"Таким образом, если прогноз оправдается, эти осадки, может быть, немного наполнят горные речки, и что-то попадет в водохранилища, но на многое рассчитывать нет оснований по той причине, что почвенные горизонты пересохли, и они впитывают всю влагу, которая выпадает", - утверждает эксперт.

Водная проблема Крыма

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

В конце августа 2020-го графики подачи холодной воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С середины декабря на такой же режим перешла курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом.

В курортной Алуште в сентябре воду начали отключать по ночам, в Белогорске в октябре снизили давление в трубах. Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой. Он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, в крайнем случае - строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.

КФУ Владимир Рябов Крым

Новости
Пандемия коронавируса

Приостановка авиасообщения с Великобританией продлена до 1 февраля

Приостановка авиасообщения с Великобританией продлена до 1 февраля

Для строительства парламентского центра в Мневниках ищут инвестора

В квартире, ставшей очагом пожара в доме в Екатеринбурге, жила неблагополучная семья

В квартире, ставшей очагом пожара в доме в Екатеринбурге, жила неблагополучная семья

Бывшие владельцы БСК обжаловали национализацию компании

Минздрав сообщил о девяти пострадавших при пожаре в Екатеринбурге

Причиной пожара с жертвами в Екатеринбурге могло стать неосторожное обращение с огнем

Восемь человек погибли при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге

Сильный пожар произошел в екатеринбургской многоэтажке

Прокуратура выявила свыше 3,5 млн нарушений федерального закона в 2020 году

Буровая установка загорелась при выбросе метана на Сахалине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');