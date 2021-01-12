Ученый заявил, что недавние осадки не изменят ситуацию с водой в Крыму

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Осадки, выпавшие на прошлой неделе и ожидаемые в ближайшие дни, существенно не повлияют на сложившуюся ситуацию в Крыму, заявил климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Рябов.

"Предварительный период (осенний и зимний) был очень сухой. И в степной, и в горно-лесной части полуострова почва настолько пересохла, что выпавшие осадки, а выпало их сравнительно немного, порядка 20-30 мм, пополнят влагой только верхний почвенный слой и не дадут существенного стока. Вся влага, которая выпала в последние дни, останется в почве", - цитирует Рябова пресс-служба КФУ во вторник.

По словам климатолога, рассчитывать на предстоящие осадки также не стоит. "По предварительному прогнозу на предстоящей неделе тоже ожидаются осадки, даже более интенсивные, чем те, которые выпали на прошлой неделе. Попав на уже влажную почву, часть из них пойдет в речной сток", - отметил Рябов.

"Таким образом, если прогноз оправдается, эти осадки, может быть, немного наполнят горные речки, и что-то попадет в водохранилища, но на многое рассчитывать нет оснований по той причине, что почвенные горизонты пересохли, и они впитывают всю влагу, которая выпадает", - утверждает эксперт.

Водная проблема Крыма

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

В конце августа 2020-го графики подачи холодной воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С середины декабря на такой же режим перешла курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом.

В курортной Алуште в сентябре воду начали отключать по ночам, в Белогорске в октябре снизили давление в трубах. Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой. Он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, в крайнем случае - строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.