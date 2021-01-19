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Володин предсказал вмешательство США и НАТО в думские выборы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Москве ожидают, что США попытаются вмешаться в парламентские выборы в России, заявил на открытии весенней сессии Госдумы спикер палаты Вячеслав Володин.

Протесты в Москве

"Необходимо сделать все, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию. Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации, вмешиваться, как и прежде, будут. И во главе этих процессов - Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО", - сказал он.

По словам Володина, США не могут диктовать "высокие стандарты демократии" другим странам, поскольку их избирательная система "архаична": в частности, у них отсутствует единый институт международных наблюдателей на выборах, а голосование по почте не выдерживает критики.

"Мы не позволим разговаривать с нами менторским тоном тем, кто свою партийно-политическую систему привел к деградации, итогом которой стало посягательство на основополагающие права и свободы граждан", - сказал спикер.

Причины штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января Володин предложил искать в "глубоком внутреннем расколе американского общества, в основе которого - вражда, развязанная по всей стране", а также в политической борьбе между двумя конкурирующими партиями США.

"Многие годы политическая элита США сталкивала американцев между собой, противопоставляя друг другу людей по расовому, религиозному, гендерному принципу, по политическим предпочтениям. В ходе предвыборной президентской гонки это приобрело исключительно острый и опасный для обеих сторон характер. Использование этих инструментов одной политической силой не могло не привести к радикализации сторонников другой, в данном случае - сторонников уходящего президента", - сказал спикер.

Он напомнил, что Россия всегда выступала против насильственных неконституционных действий, в отличие от США, которые такие процессы поощряли и поддерживали во многих странах, в том числе в Европе, на постсоветском пространстве, Азии, Африке и Латинской Америке.

После летних акций 2019 года в Москве, участники которых добивались допуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, в Госдуме и Совете Федерации были созданы комиссии по борьбе с иностранным вмешательством в дела России.

Выборы в Госдуму должны пройти в сентябре 2021 года.

Штурм Капитолия

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Вячеслав Володин Госдума США Капитолий НАТО Мосгордума Совет Федерации

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