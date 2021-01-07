Володин посоветовал США исправить недостатки своей политической системы

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Система выборов в США устарела, это окончательно подтвердилось в день штурма Капитолия соратниками президента Дональда Трампа, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин и посоветовал американцам заняться исправлением недостатков своей политической системы. Его цитирует пресс-служба Думы.

"Институт выборщиков изжил себя настолько, что полностью прекратил отражать общественные настроения. И это далеко не первые выборы, подтверждающие его архаичность. Отсутствие прямых выборов не позволяет гражданам самим определять, кто будет их политическим лидером. За них это решает узкий круг политической элиты, имитирующей политическую конкуренцию", - объяснил спикер.

"Финальным аккордом стали вчерашние события в Конгрессе, которые привели к трагедии — человеческим жертвам, — отметил Вячеслав Володин. — США было бы правильно заняться исправлением недостатков собственной политической системы. Многие это видели и раньше, но теперь это стало очевидно всем".

После событий в Вашингтоне стало бессмысленным считать Америку образцом демократии, считает он. По его словам, России сейчас нужно, чтобы "одна из мощнейших экономик мира быстрее решила внутренние политические проблемы и начала строить свою политику, основанную на невмешательстве в дела других суверенных государств", поскольку "иное для современного мира неприемлемо".

Володин напомнил, что в США политическая система "не только закрыта, но и застыла в своем развитии" примерно на 70 лет, а власть монополизировали две партии.

"Начиная с предвыборной кампании прошлого года, политическая жизнь США сопровождается большим количеством скандалов: оспаривание процедуры голосования по почте, массовое досрочное голосование, игнорирование требований прозрачного подсчета голосов, многочисленные нарушения избирательных прав граждан, - продолжил спикер. - Дополнительные проблемы создает невозможность международного наблюдения за ходом выборов. Это, кстати, фактор, которым Соединенные Штаты попрекают остальные страны, сами оставаясь закрытыми".

По его оценке, в США везде наблюдается политический раскол - и в различных социальных группах, и в партиях и в стране в целом. "Финальным аккордом стали вчерашние события в Конгрессе, которые привели к трагедии - человеческим жертвам", - заключил он.

Представитель российского МИД Мария Захарова также отметила архаичность избирательной системы в США, а председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение, что в Америку вернулся "бумеранг цветных революций".

6 января сотни сторонников президента Дональда Трампа прорвались в Капитолий и устроили там беспорядки. Погибли четыре человека, были задержаны больше полусотни подозреваемых. В Вашингтоне на полмесяца ввели комендантский час. Трампа временно заблокировали в твиттере.

Протестующие прервали заседания палат Конгресса, на которых проходила сертификация результатов президентских выборов. После перерыва Конгресс подтвердил победу Джо Байдена. Трамп заявил, что по-прежнему не согласен с итогами выборов, но пообещал мирно передать власть 20 января.