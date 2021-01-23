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Что случилось этой ночью: суббота, 23 января

Первые задержания на акциях в поддержку Навального и первый комментарий Трампа после завершения президентского срока

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На Дальнем Востоке проходят несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. Полиция задерживает протестующих, о количестве задержанных не сообщается. В Хабаровске, где акция почти завершилась, помимо Навального требовали освободить экс-губернатора Сергея Фургала.

- Адвокат правозащитного проекта "Апология протеста" Мансур Гильманов арестован на пять суток. Суд в Москве признал его виновным в неповиновении законному требованию представителя власти. Сам Гильманов рассказывал, что его избили в отделении полиции, куда он приехал к подзащитному - задержанному юристу ФБК (признан в РФ иноагентом) Владлену Лосю.

- МИД РФ расценил как вмешательство предупреждение о протестах, размещенное на сайте посольства США. По мнению российских дипломатов, информирование граждан США, находящихся в России, о времени и месте проведения несанкционированных акций на самом деле является "стимулированием протестов" и "выходит за рамки "заботы" о собственных гражданах".

- Дональд Трамп дал первый публичный комментарий после того, как покинул Белый дом. Он заявил, что определится с планами на будущее позже. "Мы сделаем что-нибудь, но не прямо сейчас", - сказал экс-президент.

- Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса. Он не уточнил, каким препаратом его привили, но отметил, что "чувствует себя прекрасно".

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