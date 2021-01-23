Суд в Москве арестовал адвоката Гильманова на пять суток

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы назначил административный арест сроком на пять суток адвокату Мансуру Гильманову по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию представителя власти).

"Суд признал Гильманова виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено административное наказание в виде административного ареста на срок пять суток", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Федор Сирош.

Свою вину Гильманов не признал. По словам адвоката, решение суда будет обжаловано.

Гильманов является адвокатом правозащитного проекта "Апология протеста". 21 января он прибыл в ОВД "Даниловский" к задержанному юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, объявлен в РФ иноагентом) Владлену Лосю. По словам адвоката, которые приводит "Апология протеста", в отделении на него "напал сотрудник полиции, ... положил лицом в пол и несколько раз пнул по спине". Впоследствии на Гильманова был составлен протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию представителя власти).

Ранее суд заключил Лося, который является гражданином Белоруссии, под административный арест на трое суток по той же статье о неповиновении полиции. Кроме того, Лось после отбывания административного ареста должен покинуть Россию, ему запретили въезд в РФ до 27 ноября 2023 года.