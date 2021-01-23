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Трамп заявил, что определится с планами на будущее позже

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп не стал делиться с журналистами своими планами на будущее, заявив, что займется этим потом, передает The Washington Examiner.

"Мы сделаем что-нибудь, но не прямо сейчас", - сказал экс-президент.

Издание отмечает, что это первый публичный комментарий Трампа с тех пор, как он покинул Белый дом, который уже занял его преемник на посту президента Джо Байден.

В настоящее время Трамп находится во Флориде, где он занялся игрой в гольф.

Ранее СМИ сообщали, что экс-президент США обсуждал со своими близкими сторонниками возможность создания новой партии. По данным Dow Jones, Трамп хотел бы назвать новую партию "Патриотической партией".

Дональд Трамп покидает Белый дом

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8 ноября 2016 года миллиардер Дональд Трамп победил во всенародном голосовании. 20 декабря он получил необходимую поддержку на голосовании коллегии выборщиков и, таким образом, одержал формальную победу на выборах президента США. Голосование завершилось с результатом 304:169 в пользу Трампа. На фото: Трамп во время предвыборной кампании во Флориде.
США Дональд Трамп

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