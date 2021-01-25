Володин пока высказался против строительства нового парламентского центра

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В нынешних зданиях Госдумы в центре Москвы можно работать, а реконструкция зала пленарных заседаний обойдется дешевле строительства нового парламентского центра, считает спикер палаты Вячеслав Володин.

"На сегодняшний день ни у кого нет ясного понимания, сколько будет стоить здание нового парламентского центра с учетом зданий на Охотном ряду и на Большой Дмитровке. Моя личная позиция: заниматься этим нужно после того, как будут решены вопросы граждан", - сказал он.

По его словам, "здания, в которых сейчас размещается Государственная Дума не соответствуют требованиям, но работать в них можно".

Он рассказал, что в здании на Охотном ряду укрепили фундамент после того, как в нем обнаружили пустоты в мае 2019 года. Недавно завершилась реставрация Троекуровых палат XVII века, палаты соединят переходом с основным зданием и в них переедет комитет по международным делам и управление международных связей.

Кроме того, Госдума арендует Колонный зал Дома Союзов, в котором размещается в частности, комитет по культуре, отметил спикер.

"Нерешенным остается вопрос зала, ремонта там не было 27 лет. Самые большие проблемы, исходя из обследования, - это обеспечение зала воздухом. Вентиляция старая, не предусмотрена для многих часов работы", - сказал он и напомнил, что раньше в этом зале был кинотеатр Госплана.

"Реконструкция зала обойдется многократно дешевле, чем строить новое здание парламента, но несмотря на это, планы отложили исходя ситуации в экономике", - сказал Володин. По его словам, реализовать проект можно в любое время, "но даже этого в планах нет".

Градостроительно-земельная комиссия Москвы летом 2014 года одобрила проект застройки Мневниковской поймы с учетом парламентского комплекса. Предполагалось, что новый комплекс по площади будет в три раза больше общей площади, которую Дума и Совет Федерации занимают сейчас (345 тыс. против 105 тыс. кв. м). Строительство центра планировалось с 2016 по 2019 год, а выигравший тендер на строительство Михаил Гуцериев оценивал проект примерно в $1,5 млрд. Проект остался без развития.

Затем обсуждалась реконструкция зала пленарных заседаний в Госдуме после того, как летом 2017 года депутатов залило водой прямо во время заседания. Предполагалось, что на время ремонта пленарные заседания будут проводиться в Колонном зале Дома Союзов. Подготовку к реконструции корпуса на Охотном ряду остановили после того, как в фундаменте были обнаружены пустоты.

В октябре 2020 года президент Владимир Путин говорил лидерам думских фракций, что в правительстве, Управделами президента и мэрии Москвы ищут вариант строительства нового парламентского здания без значительных затрат бюджетных средств.

В январе 2021 года депутат Госдумы, бывший заммэра Москвы Владимир Ресин сказал, что проект по строительству нового парламентского центра не свернут, под здания выделен участок, продолжаются поиски инвестора.