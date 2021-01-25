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Володин пока высказался против строительства нового парламентского центра

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В нынешних зданиях Госдумы в центре Москвы можно работать, а реконструкция зала пленарных заседаний обойдется дешевле строительства нового парламентского центра, считает спикер палаты Вячеслав Володин.

"На сегодняшний день ни у кого нет ясного понимания, сколько будет стоить здание нового парламентского центра с учетом зданий на Охотном ряду и на Большой Дмитровке. Моя личная позиция: заниматься этим нужно после того, как будут решены вопросы граждан", - сказал он.

По его словам, "здания, в которых сейчас размещается Государственная Дума не соответствуют требованиям, но работать в них можно".

Он рассказал, что в здании на Охотном ряду укрепили фундамент после того, как в нем обнаружили пустоты в мае 2019 года. Недавно завершилась реставрация Троекуровых палат XVII века, палаты соединят переходом с основным зданием и в них переедет комитет по международным делам и управление международных связей.

Кроме того, Госдума арендует Колонный зал Дома Союзов, в котором размещается в частности, комитет по культуре, отметил спикер.

"Нерешенным остается вопрос зала, ремонта там не было 27 лет. Самые большие проблемы, исходя из обследования, - это обеспечение зала воздухом. Вентиляция старая, не предусмотрена для многих часов работы", - сказал он и напомнил, что раньше в этом зале был кинотеатр Госплана.

"Реконструкция зала обойдется многократно дешевле, чем строить новое здание парламента, но несмотря на это, планы отложили исходя ситуации в экономике", - сказал Володин. По его словам, реализовать проект можно в любое время, "но даже этого в планах нет".

Градостроительно-земельная комиссия Москвы летом 2014 года одобрила проект застройки Мневниковской поймы с учетом парламентского комплекса. Предполагалось, что новый комплекс по площади будет в три раза больше общей площади, которую Дума и Совет Федерации занимают сейчас (345 тыс. против 105 тыс. кв. м). Строительство центра планировалось с 2016 по 2019 год, а выигравший тендер на строительство Михаил Гуцериев оценивал проект примерно в $1,5 млрд. Проект остался без развития.

Затем обсуждалась реконструкция зала пленарных заседаний в Госдуме после того, как летом 2017 года депутатов залило водой прямо во время заседания. Предполагалось, что на время ремонта пленарные заседания будут проводиться в Колонном зале Дома Союзов. Подготовку к реконструции корпуса на Охотном ряду остановили после того, как в фундаменте были обнаружены пустоты.

В октябре 2020 года президент Владимир Путин говорил лидерам думских фракций, что в правительстве, Управделами президента и мэрии Москвы ищут вариант строительства нового парламентского здания без значительных затрат бюджетных средств.

В январе 2021 года депутат Госдумы, бывший заммэра Москвы Владимир Ресин сказал, что проект по строительству нового парламентского центра не свернут, под здания выделен участок, продолжаются поиски инвестора.

Вячеслав Володин Госдума Колонный зал Дома Союзов палаты Троекуровых

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