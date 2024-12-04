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На здании Госдумы установят доску в память о стоявшем на этом месте храме

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В январе 2025 года в Москве на здании Госдумы повесят мемориальную доску в память о церкви Параскевы Пятницы, стоявшей ранее на этого здания, сообщили в пресс-службе партии "Справедливой России - За правду".

"В настоящее время в мастерской народного художника России Салавата Щербакова завершается работа над мемориальной доской. На январь 2025 года запланировано ее открытие. Предполагается, что оно будет приурочено к традиционным парламентским чтениям с участием Патриарха Кирилла", - отметили в пресс-службе.

Церковь святой великомученицы Параскевы Пятницы более 500 лет стояла в Охотном Ряду. Князь Василий Голицын в 1686—1687 годах на месте старой деревянной церкви построил каменный двухэтажный храм. Его снесли в 1928 году. К 1935 году на этом месте построили здание, которое теперь занимает Госдума.

Увековечить память о храме лидеру СРЗП Сергею Миронову предложили представители Женского патриотического общества. Летом 2024 года по предложению Миронова было подготовлено обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, которое подписали лидеры всех думских фракций.

Госдума СРЗП Москва Сергей Миронов Салават Щербаков Женское патриотическое общество Василий Голицын
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