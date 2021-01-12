Для строительства парламентского центра в Мневниках ищут инвестора

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Проект по строительству нового парламентского центра в московском районе Хорошево-Мневники не закрыт, для него сейчас активно ищут инвестора, сообщил "Интерфаксу" депутат Госдумы, бывший заммэра Москвы Владимир Ресин.

"Сейчас идут активные поиски инвестора, продолжается возведение инфраструктуры района. Комиссия по строительству комплекса зданий Парламентского центра, которую я возглавлял еще в прошлом думском созыве, уже проделала всю необходимую подготовительную работу", - рассказал он.

Под парламентский центр уже выделен и освобожден участок, эту землю внесли в Правила землепользования и застройки, проект прошел общественные слушания, добавил депутат.

По словам Ресина, как только деньги на строительство будут найдены, работы по проекту продолжатся.

Он добавил, что в Хорошево-Мневниках построят не только парламентский центр, но и жилье, и гостиницы, и транспортные развязки, проложат новые дороги и линию метро.

В октябре 2020 года президент Владимир Путин говорил лидерам думских фракций, что в правительстве, Управделами президента и мэрии Москвы ищут вариант строительства нового парламентского здания без значительных затрат бюджетных средств.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы летом 2014 года одобрила проект застройки Мневниковской поймы с учетом парламентского комплекса. Предполагалось, что комплекс по площади будет в три раза больше общей площади, которую Дума и Совет Федерации занимают сейчас (345 тыс. против 105 тыс. кв. м). Строительство центра планировалось с 2016 по 2019 год, а выигравший тендер на строительство Михаил Гуцериев оценивал проект примерно в $1,5 млрд. Проект остался без развития.

Затем речь зашла о реконструкции зала пленарных заседаний Госдумы, его расширении и модернизации. Этот план стал особо актуальным после того, как в зале в результате сильного ливня прямо во время заседания с потолка полилась вода.

Но в процессе разработки проекта в мае 2019 года инженеры нашли пустоты под зданиями на Охотном ряду в связи с чем работы были отложены.

Ресин в 2020 году говорил "Интерфаксу", что проект по строительству парламентского центра не утратил актуальности.