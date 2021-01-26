Дело о беспорядках на Амурском ГПЗ скоро будет передано в суд

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении строителей Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ, Амурская область), которые летом прошлого года устроили погром на территории вахтового городка, вскоре будет передано в суд, сообщил журналистам руководитель регионального следственного управления СК РФ Станислав Белянский.

"Наиболее активные участники беспорядков содержатся под стражей, это 25 человек. Уголовное дело находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел в завершающей стадии расследования. В ближайшее время будет направлено в суд. Механизм передачи в суд сейчас согласовывается, потому что объем большой. Суду будет непросто рассматривать, участникам событий потребуется переводчик", - отметил Белянский.

Ущерб, который был причинен во время беспорядков на территории Амурского ГПЗ, как отметил руководитель областного СУ СК РФ, возмещен работодателем сотрудников, устроивших погромы. Размер ущерба по разным потерпевшим варьируется от 3 до 30 млн рублей.

13 июля прошлого года на территории вахтового городка подрядной организации Renaissance Heavy Industries, участвующей в строительстве Амурского ГПЗ, около 300 рабочих устроили погром в бытовых и административных помещениях данной организации, а также сторонних компаний.

К урегулированию ситуации были привлечены силы Росгвардии и ОМОНа. Причиной стало возмещение расходов по оплате патентов на трудовую деятельность на территории РФ: стоимость патента (около 6 тыс. рублей) вычли из зарплаты, но собирались возместить в последующем авансе.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что работодатель в одностороннем порядке удержал из зарплаты более 1 тыс. рабочих 14,4 млн рублей для оплаты патентов за два месяца. По факту погромов возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.212 УК РФ (Участие в массовых беспорядках) и по ч.2 ст.213 УК РФ (Хулиганство).

Наиболее активные участники беспорядков были взяты под стражу.

Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО "Газпром переработка Благовещенск". Управление строительством осуществляет АО "НИПИГАЗ". На стройке занято около 30 тыс. человек.

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа.