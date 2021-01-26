В Петербурге продолжаются обыски по делу о фальсификациях в поликлинике МВД

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Несколько уголовных дел возбуждено в Петербурге в отношении руководителей региональной медико-санитарной части МВД, сообщает во вторник пресс-служба управления СКР по городу.

Действия фигурантов квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) и получение взятки (п. "а" ч.5 ст.290 УК РФ).

"Проводится серия обысков, в ходе которых изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия, в частности денежные средства, печати, документация, компьютерная техника". - сообщают в СКР.

По данным следствия, начальник региональной медико-санитарной части (МСЧ) МВД (имя не называется), действуя вместе с неустановленными лицами, приказывал подчиненным фальсифицировать медицинские документы и содействовал приему на службу кандидатов с ограничениями по состоянию здоровья.

Кроме того, как считает следствие, сотрудники поликлиники № 1 МСЧ и их соучастники создали организованную группу с четким распределением ролей, обязанностей и отношений подчиненности, которая брала взятки за фальсификацию процедуры инвалидности, полученной на службе. Это давало бывшим силовикам право получения страховых выплат, пенсии по инвалидности и других льгот.

В настоящий момент СКР устанавливает всех причастных к коррупционной схеме, добавляют в пресс-службе.

Ранее во вторник в региональном главке МВД "Интерфаксу" сообщали о задержании руководителя поликлиники МВД в Петербурге и двух его заместителей (без уточнения имен) за систематическую фальсификацию документов об инвалидности бывших сотрудников МВД, МЧС и Росгвардии. Также были задержаны трое их пособников - бывших сотрудников правоохранительных органов. По оперативной информации, стоимость одной справки составляла около 200 тыс. рублей. Подозреваемые могут быть причастны минимум к 100 фактам противоправной деятельности.

По данным главка, в ходе обысков накануне, 25 января, по местам проживания фигурантов, в поликлинике и по другим адресам изъяты печати, документы и компьютерная техника, которые, по версии следствия, использовались в преступной деятельности, а также более 4 млн наличных в иностранной валюте (доллары США и евро).