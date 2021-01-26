Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:17Заразились
на 26.01В России 3 756 931+18 241В мире 99 722 272+527 867

Петербуржцев попросили воздержаться от участия в массовых акциях

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Неучастие в массовых мероприятиях поможет закрепить позитивный тренд снижения заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурга, заявили во вторник в пресс-службе Смольного.

"Показатели свидетельствуют, что эпидемия находится в нисходящей части второй волны. Еще четыре-пять дней будет сохраняться вероятность формирования "эха" в виде временного подъема заболеваемости и госпитализаций после массового выхода граждан на работу и учебу по окончании новогодних праздников. Такой вариант развития событий возможен также вследствие массовых нарушений ограничительных противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.

МоскваВласти Москвы сообщили о 19 COVID-пациентах среди участников протестовВласти Москвы сообщили о 19 COVID-пациентах среди участников протестовЧитать подробнее

Строгое соблюдение социальной дистанции, масочного режима и отказ от участия в массовых мероприятиях будет способствовать дальнейшему снижения уровня заболеваемости коронавирусом, заявили в пресс-службе.

"Для закрепления противоэпидемического эффекта важнейшее значение имеет активное участие горожан в прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции. Риск заразиться COVID-19, заразить окружающих и получить тяжелые осложнения этого заболевания многократно превышает все возможные риски, связанные с вакцинацией", - подчеркнули в Смольном.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что прошедшая 23 января несанкционированная акция протеста может спровоцировать волну заболеваемости COVID-19.

"К сожалению, в субботу прошла несанкционированная акция. Это может привести к подъему заболеваемости из-за массового скопления людей. Известно, что многие переносят болезнь бессимптомно, но заражают окружающих. (...) Будем внимательно следить за динамикой", - сказал Беглов в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".

По оценке уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурга Александра Шишлова, в субботней акции приняли участие около 10 тыс. человек.

В Петербурге с начала пандемии запрещены публичные мероприятия, в том числе одиночные пикеты.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
Хроника 09 января 2020 года – 26 января 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург Коронавирус

Новости

Что произошло за день: вторник, 26 января

После несанкционированных акций в РФ возбудили 20 уголовных дел

После несанкционированных акций в РФ возбудили 20 уголовных дел

Суд оставил под домашним арестом бизнесмена Израйлита

Лев Шлосберг оштрафован за предложение митинговать 23 января в гайд-парке

Лев Шлосберг оштрафован за предложение митинговать 23 января в гайд-парке

Полицейские получили 17 и 19 лет колонии за организацию наркобизнеса в Удмуртии

Законопроект о гаражной амнистии прошел в Госдуме первое чтение

Законопроект о гаражной амнистии прошел в Госдуме первое чтение

В Химках открыли транспортную развязку

Суд в четверг проверит законность задержания Навального на 30 суток

Суд в четверг проверит законность задержания Навального на 30 суток

Все отравившиеся питьевой водой в Буйнакске выписаны из больницы

Все отравившиеся питьевой водой в Буйнакске выписаны из больницы
Пандемия коронавируса

Живущих в России иностранцев пока не будут вакцинировать от COVID

Живущих в России иностранцев пока не будут вакцинировать от COVID
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');