Петербуржцев попросили воздержаться от участия в массовых акциях

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Неучастие в массовых мероприятиях поможет закрепить позитивный тренд снижения заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурга, заявили во вторник в пресс-службе Смольного.

"Показатели свидетельствуют, что эпидемия находится в нисходящей части второй волны. Еще четыре-пять дней будет сохраняться вероятность формирования "эха" в виде временного подъема заболеваемости и госпитализаций после массового выхода граждан на работу и учебу по окончании новогодних праздников. Такой вариант развития событий возможен также вследствие массовых нарушений ограничительных противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.

Строгое соблюдение социальной дистанции, масочного режима и отказ от участия в массовых мероприятиях будет способствовать дальнейшему снижения уровня заболеваемости коронавирусом, заявили в пресс-службе.

"Для закрепления противоэпидемического эффекта важнейшее значение имеет активное участие горожан в прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции. Риск заразиться COVID-19, заразить окружающих и получить тяжелые осложнения этого заболевания многократно превышает все возможные риски, связанные с вакцинацией", - подчеркнули в Смольном.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что прошедшая 23 января несанкционированная акция протеста может спровоцировать волну заболеваемости COVID-19.

"К сожалению, в субботу прошла несанкционированная акция. Это может привести к подъему заболеваемости из-за массового скопления людей. Известно, что многие переносят болезнь бессимптомно, но заражают окружающих. (...) Будем внимательно следить за динамикой", - сказал Беглов в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".

По оценке уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурга Александра Шишлова, в субботней акции приняли участие около 10 тыс. человек.

В Петербурге с начала пандемии запрещены публичные мероприятия, в том числе одиночные пикеты.