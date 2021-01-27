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Сергей Шнуров пожаловался в полицию на Иосифа Пригожина из-за угроз

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Сергей Шнуров подал заявление в полицию на Иосифа Пригожина из-за угроз. Об этом сообщил "Интерфаксу" Алексей Добрынин, управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper, представляющий интересы исполнителя.

Конфликт между Шнуровым и Пригожиным из формата колких взаимных стихотворений перешел в стадию угроз. Пригожин в интервью StarHit заявил, что готов дойти до рукоприкладства в конфликте со Шнуровым из-за критики в адрес своей супруги, певицы Валерии. Ранее продюсер отправлял музыканту личные сообщения, в которых содержались угрозы и нецензурная лексика.

"Сергей Шнуров живет, работает и реагирует на все происходящее в рамках правового поля. В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ – угроза причинения тяжкого вреда здоровью (до пяти лет лишения свободы). Следственные органы должны будут инициировать доследственную проверку", - заявил Добрынин.

Он уточнил, что в полицию подано еще одно, "профилактическое" заявление, чтобы "Пригожин не перешел от угроз к действиям, пока идет доследственная проверка". По словам Добрынина, оно обязывает полицию сообщить Пригожину о недопустимости противоправных действий.

Сергей Шнуров Иосиф Пригожин

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