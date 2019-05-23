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С активов Навального снят арест, наложенный по делу "Ив Роше" в 2013 году

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты оппозиционера Алексея Навального об отмене ареста его счетов и ценных бумаг, наложенного при расследовании так называемого дела "Ив Роше" в 2013 году.

Как пояснил "Интерфаксу" адвокат Навального Вадим Кобзев, арест снят с акций порядка 30 компаний, в том числе "Газпрома" (200 штук), "Роснефти" (345 штук), "Сбербанка" (600 штук), "Русгидро" (7 тысяч 252 штуки), "Интер РАО ЕЭС" (170 тысяч 955 штук), банк ВТБ (520 тысяч штук).

Кроме того, на арестованных банковских счетах находились 1 евро и 36 тысяч рублей.

В 2014 году суд признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве и отмывании денег. Суд и следствие установили, что братья похитили 26,8 млн рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании".

Алексея Навального приговорили к 3,5 годам условно, Олега - к 3,5 годам колонии.

В октябре 2017 года ЕСПЧ по заявлению Навальных признал, что российский суд нарушил права братьев на справедливое судебное разбирательство и присудил им компенсацию более чем в 80 тыс. евро. В 2018 году Верховный суд возобновил производство по делу, однако не стал изменять приговор.

Алексей Навальный Ив Роше

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