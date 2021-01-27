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Водителю, задевшему в Москве полицейского, запретили посещать несанкционированные акции

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий Александру Мучаеву, обвиняемому в применении насилия в отношении представителя власти на несанкционированной акции 23 января в столице.

Пресненским районным судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Мучаева Александра Баатровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). До 24 марта ему запрещено посещать несанкционированные массовые мероприятия и общаться с потерпевшими и свидетелями по уголовному делу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

По версии следствия, 23 января на территории Пресненского района Мучаев на несанкционированной акции в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил на него наезд.

24 января полиция задержала участниц Pussy Riot Марию Алехину и муниципального депутата Люсю Штейн. Как сообщил информированный источник "Интерфаксу, вечером в субботу, 23 января, в Большом Афанасьевском переулке автомобиль, в котором они находились, задел бампером сержанта 2-го спецполка столичного главка МВД и наехал ему на ногу.

Позже адвокат Дмитрий Захватов подтвердил "Интерфаксу", что Алехина и муниципальный депутат Штейн задержаны, но на них составили протоколы об организации несогласованной акции.

Впоследствии, как сообщалось в СМИ, выяснилось, что у девушек нет водительских прав и за рулем находился другой человек. Когда полицейские пытались задержать девушек, водитель бампером задел одного из сотрудников полиции и уехал.

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